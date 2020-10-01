Троє членів злочинної групи утримували чоловіка в заручниках та вимагали 20 тис. доларів США

Як повідомлялось раніше , досудовим розслідуванням встановлено, що раніше неодноразово судимий чоловік організував та очолив злочинну групу, до якої увійшли ще двоє осіб. Зазначені громадяни 17 липня 2020 року викрали та незаконно позбавили волі 39-річного мешканця Харківської області. Зловмисники вимагали від батька заручника 20 тис. доларів США за звільнення його сина та не вчинення насильства стосовно нього.

23 липня 2020 року при передачі вказаної суми коштів в с. Гоптівка Дергачівського району Харківської області трьох вказаних осіб було затримано, а заручника звільнено.

Досудове розслідування здійснювало СУ ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — УСР у Харківській області ДСР НП України та УКР ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.