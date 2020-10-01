Троє членів злочинної групи утримували чоловіка в заручниках та вимагали 20 тис. доларів США
За погодженням з Харківською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох членів злочинної групи за фактом незаконного позбавлення волі та вимагання, вчиненого організованою групою (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України).
23 липня 2020 року при передачі вказаної суми коштів в с. Гоптівка Дергачівського району Харківської області трьох вказаних осіб було затримано, а заручника звільнено.
Досудове розслідування здійснювало СУ ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — УСР у Харківській області ДСР НП України та УКР ГУНП в Харківській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.