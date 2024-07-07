Троє осіб загинуло та пʼятеро постраждало, у тому числі діти в ДТП у Миколаївському районі

6 липня, близько 22:00, на польовій дорозі між селами Грейгове та Степове Миколаївського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля ВАЗ-2101, під керуванням 33-річного водія. За попередніми даними, водій не впорався із керуванням та допустив зʼїзд транспортного засобу з дороги з подальшим зіткненням із деревом.

У результаті автопригоди 33-річний водій легковика, 28-річна пасажирка та півторарічна дитина загинули на місці події. Ще пʼять пасажирів віком 3, 7, 33, 43 та 56 років отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до медичних закладів.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння».

Поліцейські встановлюють обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, звернутись за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12, тел. 096-162-85-04 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області