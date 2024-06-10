Троє травмованих, серед яких дворічна дівчинка, внаслідок ДТП на Львівщині (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 червня, близько 14.30, на автодорозі «Бібрка-Бурштин» поблизу села Дем’янка-Наддністрянська Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів «Land Rover», яким керував 39-річний іноземець, та «Volkswagen Golf» під керуванням 36-річного львів’янина.

Внаслідок ДТП водій «Volkswagen Golf» та двоє його пасажирок зі Львова, 36-річна жінка й дворічна дівчинка, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

За фактом слідчі Стрийського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області