У Житомирі бійка закінчилась ножовим пораненням чоловіка та жінки

Вчора інспектори отримали виклик «Бійка» в одному з будинків на вулиці Князів Острозьких.

На місці події патрульні виявили 43-річну заявницю та 38-річного чоловіка із ножовими пораненнями.

Кривдник не встиг далеко зникнути. Охоронці порядку, із застосуванням сили та кайданок, затримали його у сусідньому під’їзді, де він переховувався між поверхами. При собі 25-річний житомирянин мав закривавлений ніж.

Потерпілих відразу ж госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Житомирського відділу поліції. // Новини Житомира