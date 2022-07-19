Тричі продала неіснуючу сільгосптехніку: харків’янку судитимуть за шахрайство

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 39-річної харків’янки за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020-21 років жінка розміщувала на платформі оголошень інформацію про продаж сільськогосподарської техніки по привабливо низькій ціні, не маючи її в наявності.

Представляючись менеджером підприємства, обвинувачена ввела в оману трьох потенційних клієнтів. Люди переводили шахрайці гроші на карту, а вона, в свою чергу, давала їм нездійсненні обіцянки про те, що сільгоспетхніка у найближчі дні буде у них, бо виникли проблеми із зняттям транспорту з обліку.

Своїми діями обвинувачена завдала потерпілим матеріальну шкоду на суму майже 1,5 млн гривень.

Наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Обвинувальний акт направлено до Дзержинського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура