Ціна службової недбалості – майже ₴1,2 млн.: на Житомирщині оголосили про підозру посадовиці

Досудовим розслідуванням встановлено, що фахівчиня з публічних закупівель лікувального закладу значно завищила вартість придбаних послуг. Тож переможцеві торгів були зайво сплачені бюджетні кошти. Досудове розслідування триває.

Поліцейські з’ясували, що восени 2023 року 31-річна фігурантка склала та затвердила річні плани щодо послуг у сфері охорони здоров’я для придбання послуг з проведення лабораторних досліджень. Вона розмістила відповідні оголошення на офіційному вебсайті.

Проте жінка не провела належним чином аналіз ринкових цін на предмет закупівлі та достовірно усвідомлювала, що вартість таких послуг по області значно нижча. Попри це вона визначила предмет закупівлі за завищеними цінами.

За результатами проведених відкритих торгів переможцем було визначено один із лікувально-діагностичних центрів. На підставі укладених договорів на рахунки цього закладу було зайво перераховано майже 1,2 млн гривень бюджетних коштів.

Днями слідчі Звягельського районного відділу поліції оголосили посадовиці про підозру у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Процесуальне керівництво здійснює окружна прокуратура, процесуальний супровід – УСБУ області.

За чинним законодавством таке кримінальне правопорушення карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Звягельський районний відділ поліції