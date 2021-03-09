«Цирк на дроті»: Антикорсуд ушосте (!) дозволив примусовий привід «невловимого» Вовка

Суддю знову не знайшли ні вдома, ні на роботі.

ВАКС ушосте дозволив примусовий привід голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка на засідання для обрання йому запобіжного заходу.

Сьогодні детективи НАБУ знову не знайшли Вовка за адресою реєстрації та роботи, тож суддя ухвалив повторне рішення про привід, повідомили у Telegram Центру протидії корупції.

Наступне засідання призначене на 11 годину 15 березня.

Інформацію про примусовий привід у ВАКС підтвердили також агентству «Інтерфакс-Україна».

Антикорсуд уже 5 разів давав розпорядження привести Вовка на засідання, але знайти його за зареєстрованими адресами неможливо.

Директор НАБУ Артем Ситник пояснював, що бюро має обмежені процесуальні повноваження щодо судей. Відсторонити Вовка від суддівства могла б Вища рада правосуддя.