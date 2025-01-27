Тюремні строки отримали російські агент-банкір та «спічрайтер» воєнкора

За матеріалами СБУ реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє поплічників рф, які займалися підривною діяльністю проти Сил оборони у Харкові.

Одним із засуджених є російський шпигун – 56-річний громадянин росії, який одночасно працював у місцевому банку та виконував завдання воєнної розвідки рф (більш відомої як гру).

Встановлено, що він готував координати для ракетно-бомбових ударів агресора по місцях зберігання технічної документації, яка необхідна для відновлення промислових об’єктів регіону.

Для отримання геолокацій потенційних цілей росіянин «втемну» намагався використати свою знайому – місцеву чиновницю, яка має доступ до таємної інформації.

Крім того, зловмисник на власному авто об’їжджав місто та фіксував на прихований відеореєстратор місця базування оборонців Харкова.

Контррозвідка СБУ своєчасно викрила російського шпигуна і затримала його у 2024 році.

З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив йому 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ще однією засудженою є 42-річна мешканка обласного центру, яка готувала тези для публічних виступів російського «воєнкора».

У своїх матеріалах жінка виправдовувала повітряні удари рашистів по Харкову та намагалася дискредитувати Сили оборони нібито від імені пересічних мешканців міста.

Надалі кремлівський пропагандист «розганяв» отримані фейки на ефірах кремлівських рупорах – ток-шоу Скабєєвої або Соловйова.

Також російський «воєнкор» публікував статті поплічниці на своєму Ютуб-каналі з охопленням у 231 тис. користувачів.

Також жінка збирала для «воєнкора» геолокації українських блокпостів, розташування зенітно-ракетних комплексів ППО та наслідки ворожих ударів. А потім рашист «зливав» ці дані воєнній розвідці рф.

За матеріалами СБУ, колаборантка отримала 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській та Черкаській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Служба безпеки України