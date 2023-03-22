Тюремні строки отримали ще четверо організаторів псевдореферендуму на Херсонщині
Служба безпеки зібрала обґрунтовані докази вини ще чотирьох організаторів незаконного референдуму на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.
На початку повномасштабного вторгнення вони перейшли на бік ворога та запропонували свою допомогу у проведенні фейкового плебісциту.
Співробітники СБУ затримали колаборантів під час стабілізаційних заходів у звільненому Бериславському районі.
Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм покарання у виді 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в органах влади та займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом, строком на 10 років.
Доведено, що саме ці зловмисники закликали місцевих жителів «проголосувати» за приєднання регіону до складу рф.
Для цього вони у супроводі озброєних окупантів обходили приватні домоволодіння і вимагали від людей поставити «необхідну» позначку в «бюлетенях».
У разі відмови – застосовували психологічний тиск та погрожували ув’язненням.
За матеріалами Служби безпеки, суд визнав їх винними за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Розслідування проводили співробітники СБУ Херсонської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.Tweet