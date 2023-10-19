Тюремні строки отримали ще двоє колаборантів із Харківщини та Луганщини
Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє колаборантів, які співпрацювали з агресором у Харківській та Луганській областях.
Один з них вступив до лав окупаційного «мвс рф» на період окупації Куп’янська. Після звільнення міста його було затримано і засуджено до 12 років тюрми.
Інший зловмисник – погодився очолити «комунальну» установу рашистів у Сватовому. Але згодом виїхав до Києва, де «намагався залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.
Втім, співробітники СБУ розшукали і затримали його у столиці. За матеріалами Служби безпеки він отримав 7 років позбавлення волі.
🔹 Так, на Харківщині:
колаборантом виявився 54-річний мешканець Куп’янська, колишній посадовець місцевого підрозділу поліції.
Після захоплення міста він пішов на співпрацю з окупаційним «мвс рф». Там його призначили «експертом-криміналістом», видали відповідне «посвідчення» та формений одяг російського зразка.
На цій «посаді» він допомагав окупантам та їхнім поплічникам фабрикувати справи проти місцевих учасників руху опору.
За співпрацю з агресором зловмисник одержував «зарплату» в російських рублях.
🔹 У Луганській області:
тюремний вирок одержав мешканець Сватового, колишній очільник місцевого комунального підприємства.
Після захоплення міста він одним з перших підтримав загарбників, за що отримав призначення у лавах створеного загарбниками «комунального підприємства Сватівського району».
Там займався перейменуванням міських вулиць за «зразком» колишнього срср.
Також колаборант допомагав місцевим гауляйтерам та їхнім російським «кураторам» організовувати в районі прокремлівські агітаційно-масові заходи.
На підставі зібраних доказів суд визнав обох зловмисників винними за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.Tweet