У 41-річного киянина дільничні офіцери поліції вилучили понад 1,5 кілограма психотропів і гранату

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Чоловіка, який зберігав заборонені речовини виявили дільничні офіцери поліції під час патрулювання території Подільського району. 41-річний місцевий мешканець мав при собі пакунки з «Альфа-PVP» та канабісом, які планував збути шляхом закладок. Слідчі вилучили речові докази, а також розшукали й вилучили схованки із «товаром», які фігурант вже встиг зробити.

Під час невідкладного обшуку за місцем мешкання збувача поліцейські виявили понад 1,5 кілограма заборонених речовин, серед яких амфетамін, мефедрон, «Альфа-PVP», канабіс, пігулки екстазі та псилоцебінові гриби. Крім того, у фігуранта правоохоронці виявили гранату, яку вилучили спеціалісти вибухотехнічної служби та відправили на експертизу.

Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження із бойовими припасами або вибуховими речовинами), та ч. 3 ст. 307 (Незаконне зберігання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва