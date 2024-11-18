У Баштанському районі Миколаївщини чоловік зарізав односельця

За скоєне чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.

Пізно ввечері 17 листопада до відділення поліції №1 Баштанського райвідділу надійшло повідомлення від фельдшера про виявлення тіла мешканця одного з сіл Володимирівської громади без ознак життя з ножовими пораненнями обличчя та грудної клітини.

На місці події у ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські з’ясували, що до смерті 48-річного чоловіка причетний його 45-річний односельчанин. Того вечора чоловіки разом вживали алкоголь, згодом між ними виникла сварка, під час якої фігурант схопив ножа і декілька разів вдарив ним свого товариша. Після чого викликав швидку медичну допомогу, однак медики лиш констатували смерть чоловіка.

Зловмисника слідчі поліції затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

З території домоволодіння вилучили знаряддя вчинення злочину – ніж, який направили на експертизу.

Слідчі за процесуального керівництва Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.

Триває досудове розслідування.

Баштанський районний відділ поліції