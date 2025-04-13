В Сумах вже 31 загиблий, серед яких двоє дітей, та 84 поранених. Російська ракета з касетним спорядженням вибухнула над містом
В Сумах продовжує зростати число жертв та постраждалих після ракетного удару 13 квітня. Серед загиблих двоє дітей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС України, заяву голови Сумської ОВА Володимира Артюха.
“Станом на 13:00 внаслідок двох ракетних ударів по місту загинуло 24 особи, з них 1 дитина”, – йдеться у повідомленні ДСНС.
Крім того, постраждали 84 людини, серед яких 7 дітей.
Кількість жертв у Сумах зросла до 31, серед них 2 дітей
Пізніше рятувальники повідомили, що кількість загиблих зросла до 31.
“Станом на 13:40 загинула 31 особа, з них 2 дитини. Постраждало 84 особи, з них 10 дітей. Роботи продовжуються”, – зазнчили у ДСНС.
“Тролейбус смерті”
Набільше людей постраждали в тролейбусі, який проїздив поряд з епіцентром одного з ударів. Практично всі, хто знаходився в електротранспорті, загинули.
“Це тролейбус смерті, на жаль, там дуже багато було людей, дітей. На цю хвилину 21 людину загинула, 84 поранено, серед них семеро дітей”, – зазначив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.
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Російські війська атакували Суми 13 квітня балістичною ракетою з касетними боєприпасами. Ворожа ракета вибухнула над містом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Володимира Артюха в ефірі телемарафону.
“Був застосований засіб у касетному спорядженні. Ми бачимо посічені стіни відповідними вражаючими елементами”, – сказав він, додавши, що ракета вибухнула у повітрі.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на застосування окупантами ракети з касетними боєприпасами. Він наголосив, що роблять, щоб вбити якомога більше цивільних людей.
Варто додати, що під час атаки на Кривий Ріг 4 квітня ворожа балістична ракета теж вибухнула у повітрі.