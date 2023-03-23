За хуліганські дії в Одесі повідомлено про підозру п’ятьом містянам, серед яких троє неповнолітніх

Правопорушники – 15-річний юнак та четверо дівчат віком 14, 15, 18 та 20 років.

11 березня ввечері на вулиці Віце-Адмірала Жукова зловмисники спровокували із компанією незнайомців словесну перепалку, а коли та їх проігнорувала, кинулись до неї в бійку. Потерпілі – 20-річний чоловік та двоє 18-річних дівчат, за результатами судово-медичної експертизи, отримали легкі тілесні ушкодження у вигляді саден, синців та забоїв.

«Правоохоронці встановили всіх учасників інциденту. Після з’ясування повних обставин події, за наявністю достатніх доказів, які зібрали поліцейські, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю (хуліганство), вчинене групою осіб. Такий злочин карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років. Кримінальна відповідальність за вчинення такого правопорушення настає з 14 років, тому усі молодики відповідатимуть у повному обсязі», – повідомила слідча відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Аліна Ненько.

Одеське районне управління поліції №1