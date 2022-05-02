У Бердичеві правоохоронці затримали вимагачів

30 квітня у м. Бердичеві поліцейські місцевого райвідділу та співробітники УСБУ в області під процесуальним керівництвом окружної прокуратури затримали організатора та члена злочинної групи вимагачів. Встановлено, що об’єктом їх протиправного посягання стала земельна ділянка площею понад 42 га. Підозрювані змушували законних орендаторів відмовитись від неї на їх користь.

Під час досудового розслідування встановлено, що до складу злочинної групи входило щонайменше 3 осіб, жителів Київщини, віком від 55 до 67 років. Погрожуючи фізичною розправою вони вимагали у головного агронома сільськогосподарського товариства Вінниччини відмовитись від оренди землі на користь організатора угруповання.

Для цього чоловіки неодноразово телефонували потерпілому та призначали зустрічі. Щоразу розмова стосувалась однієї теми – відмови від оренди і супроводжувалась конкретними погрозами на адресу головного агронома та його родини.

30 квітня під час чергової зустрічі поліцейські спільно з співробітниками УСБУ затримали організатора групи – 67-річного жителя Білої Церкви Київської області. Цього ж дня був затриманий і найбільш активний учасник – 55-річний житель м. Фастова.

Наразі досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Чоловіки затримані у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Тривають подальші слідчо-розшукові заходи, у тому числі щодо третього учасника угруповання та оголошення усім підозри у вчиненні кримінальних діянь та обрання запобіжних заходів.

Відділ комунікації поліції Житомирської області