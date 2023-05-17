За державну зраду судитимуть депутата селищної ради на Херсонщині

Правоохоронці встановили, що 44-річний депутат Білозерської селищної ради під час окупації російськими військами перейшов на бік країни-агресора. Під час досудового розслідування працівники слідчого управління обласного главку поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури зібрали достатньо доказів для обвинувачення фігуранта в державній зраді. Зраднику загрожує довічне позбавлення волі.

Як повідомив заступник начальника поліції Херсонщини Микола Вербицький, поліцейські з’ясували, що під час окупації депутат перейшов на бік ворога та погодився діяти під керівництвом та за вказівками окупаційної влади рф. На початку серпня минулого року фігурант добровільно написав заяву на призначення його на посаду заступника головного лікаря з технічних питань незаконно створеної окупаційною адміністрацією лікарні «гбуз херсонской області бєлозєрская црб».

Під час досудового розслідування слідчі, з використанням можливостей аналітиків обласного главку, встановили, що фігурант займався проведенням закупівель товарно-матеріальних цінностей, інвентаризацією та передачею майна лікарні, домовлявся із суб’єктами підприємницької діяльності, зареєстрованими за російським законодавством, та організовував укладання угод між підприємцями та незаконно створеною окупаційною адміністрацією рф лікарнею. Усі розрахунки перебували на контролі псевдо-заступника головлікаря та проводились у російській валюті. Також фігурант закликав працівників медустанови та місцевих мешканців співпрацювати з представниками країни-агресора, переходити на їх бік.

Напередодні деокупації Херсона зловмисник втік на лівобережжя. Тож повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 «Державна зрада» Кримінального кодексу України, йому було оголошено заочно. Наразі слідчі зібрали достатньо доказів для обвинувачення депутата та за погодження обласної прокуратури обвинувальний акт скерували на розгляд суду. За державну зраду в умовах воєнного стану передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Херсонської області