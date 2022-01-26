Мошенники уже придумали махинации с «тысячей зеленского»

В Одесской области промышляют мошенники, придумав преступную схему с «ковидной тысячью». Они звонят жертвам под видом работников банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области .

Так, злоумышленники предлагают людям перевести деньги за вакцинацию с виртуальной карты на основной банковский счет гражданина (карту любого банка). Таким образом они выманивают личные данные и номера карт, а потом списывают с них деньги.

Жертвой такой схемы уже стал 48-летний житель Одессы. У него похитили 1 800 гривен с банковской карты, когда тот предоставил мошенникам персональную информацию.

Полицейские открыли производство по факту мошенничества и расследуют это дело.