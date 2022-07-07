Столичні оперативники затримали таксиста-наркозбувача

Правоохоронці викрили зловмисника під час передачі клієнту пакетиків з наркотичним засобом. Слідчі повідомили фігуранту про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення.

У ході реалізації оперативної інформації працівники карного розшуку Деснянського управління поліції задокументували незаконну діяльність чоловіка, який займався розповсюдженням наркотичних речовин. Ним виявився раніше не судимий 44-річний киянин.

Як розповів старший слідчий Деснянського управління поліції Андрій Вітченківський, правоохоронці затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Ми встановили, що чоловік організував незаконне придбання та зберігання з метою збуту наркотичного засобу. Так, під час роботи в службі таксі, киянин розвозив клієнтам замовлені «дози». У результаті першочергових слідчих дій у кармані одягу затриманого ми виявили та вилучили дванадцять пакетиків з розфасованим наркотичним засобом. Після проведення експертизи було встановлено, що це – метадон».

Слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва фігуранту повідомлено про підозру. На час досудового розслідування він буде перебувати під вартою з можливістю внесення грошової застави. Правопорушнику загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва