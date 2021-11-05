Правоохоронці Київщини викрили підпалювачів машин та гаража блогера

Як повідомлялося раніше, на початку жовтня у місті Ірпінь невідомі підпалили автомобіль місцевого жителя. Полум’ям було знищено гараж і авто, які були всередині.

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особи паліїв.

Встановлено, що 31-річному жителю Одещини 36-річний знайомий запропонував грошову винагороду за підпал автомобіля. Чоловіки ретельно готувалися до злочину: продумували маршрут в обхід камер відеонагляду та зв’язувалися через спеціально куплений телефон, який згодом знищили. Загалом зловмисники отримали за підпал 1000 доларів.

Прибувши на місце події один із чоловіків переліз через паркан та відчинив ворота. Гаражне приміщення, у якому знаходилося два автомобілі, було відчинено. Зловмисники облили «BMW» бензином та підпалили.

Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили про підозру паліям за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Київської області