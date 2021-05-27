СБУ викрила масштабну схему відмивання грошей у Вінниці

У Вінниці викрили масштабну схему виведення грошей у тінь і за кордон. Щороку «відмивали» близько 20 мільйонів гривень. Організував оборудку власник однієї з торговельних мереж побутової техніки.

Про це повідомляють в управління Служби безпеки України у Вінницькій області.

«За вказівкою власника бізнесу, протягом 2019-2021 років підлеглі, всупереч чинного законодавства, зараховували гроші від покупок продукції у магазинах на рахунки кількох «кишенькових» громадських організацій. Потім ділки легалізовували їх через декілька десятків підконтрольних ФОПів. Надалі кошти переводили у готівку, а більшу частину без перевищення лімітів дрібними трансакціями переводили на закордонний рахунок власника мережі. Всі операції проводились з ухиленням від сплати податків», — йдеться у повідомленні.

За висновками Державної служби фінансового моніторингу, збитки держави від протиправної діяльності становлять понад 12 млн грн.

Під час обшуків за місцями проживання та в офісних приміщеннях правоохоронці виявили: майже 60 печаток ФОПів, чорнову бухгалтерію, банківські картки, комп’ютерну техніку із доказами. Тривають слідчі дії. Вживаються заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків задіяних структур і відшкодування збитків державі. // Vinbazar.com