Неіснуюче програмне забезпечення для БПЛА — правоохоронці викрили масштабу схему заволодіння коштами з харківського бюджету

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 45-річній заступниці директора одного з департаментів Харківської міської ради та 51-річному приватному підприємцю за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що «схема» полягала у тому, що приватний підприємець мав виступити розробником пакетів програмного забезпечення для комплексу безпілотників. У свою чергу, посадовиця мерії мала їх придбати для Харкова. Проте з одним нюансом — програма для БПЛА існувала тільки на папері, а жодного безпілотника на балансі Харківської міської ради немає.

Щоб програма хоча б відповідала дійсності, вони звернулись до розробників у м. Вінниця, де придбали програмне забезпечення 2015-2016 років розробки, яке було призначене для віддаленого керування БПЛА певного типу та перебувало лише на стадії доопрацювання.

У подальшому підприємець склав лист та відправив на адресу ХМР щодо можливості розробки комплексу на базі БПЛА типу «літак» для моніторингу території загальною площею до 2000 км кв. та відповідний кошторис до нього. Він зазначив у вказаному листі «безпрецедентність та важливість» вказаного продукту з точки зору вирішення повсякденних завдань, пов’язаних з безпекою мешканців м. Харкова, та низку вигаданих функцій щодо сфери його застосування.

У свою чергу, чиновниця, достовірно знаючи, що закупівля програмного забезпечення для БПЛА не є складовою завдань та заходів, передбачених міською програмою, та його фінансування не передбачене бюджетом міста на 2022 рік, вирішила замаскувати свої дії шляхом підміни понять та внесла до календарного плану 7 окремих заходів із закупівлі програмного забезпечення по типу «Впровадження інноваційних проєктів в м. Харкові». Крім того, про допомогу українським військовим у придбанні програм для бойових БПЛА також мова не йшла.

Для цього у листопаді-грудні 2022 року зловмисники уклали низку договорів між міськрадою та ФОП, штучно «підтягнувши» їх нібито під виконання міської цільової програми інноваційної діяльності. Ці договори минулоріч були повністю профінансовані з харківського бюджету на загальну суму понад 3 млн гривень. Гроші ділки розподілили між собою.

Наразі стороною обвинувачення подано до суду клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура