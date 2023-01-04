Одеська шахрайка продавала неіснуюче військове спорядження для українських захисників

Прокурори Київської окружної прокуратури м. Одеси скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканки Одеси за фактом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачена приєдналася до волонтерської групи у соцмережах, відслідковувала оголошення про пошук військового спорядження для українських захисників та пропонувала свій товар. Відправити необхідне спорядження жінка обіцяла після попередньої оплати на її банківську картку.

У такій спосіб зловмисниця отримала понад 50 тис грн за продаж 2 приладів нічного бачення та 8 радіостанцій. Замовникам шахрайка нічого не відправила, оскільки насправді не мала ніякого товару. Кошти ошуканих людей витратила на власні потреби.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури