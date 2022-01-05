У безпідставній передачі землі на ₴4 млн. підозрюється один із керівників Держгеокадастру на Чернігівщині

За процесуального керівництва прокурорів Чернігівської обласної прокуратури повідомлено про підозру одному із керівників управління Держгеокадастру у Чернігівській області за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, підозрювана безпідставно передала 8 земельних ділянок державної власності площею по 2 га кожна громадянам, які до цього вже скористалися своїм правом на безоплатне отримання землі. Такими діями державним інтересам завдано збитків на суму майже 4 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання посадовиці запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває і здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області ДСР Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Чернігівської обласної прокуратури