У Білій Церкві затримали вбивцю, який викинув людину з балкону
У місті Біла Церква працівники поліції прибули на виклик про нещасний випадок. Місцева жителька повідомила на спецлінію «102», що з вікна четвертого поверху випала людина. Однак, як потім встановили поліцейські, чоловіка було вбито.
На місці події працювали група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, керівництво місцевого відділу поліції та медики, які констатували смерть 42-річного чоловіка.
Правоохоронці провели детальний огляд місця події, опитали свідків й очевидців та відпрацювали декілька версій події.
Встановлено, що того вечора чоловіки в кампанії вживали спиртні напої, після чого між двома з них виник конфлікт.
Коли один з чоловіків вийшов на балкон, другий раптово підбіг до опонента ззаду, схопив за ноги та викинув з вікна. Після скоєного зловмисник просто втік з квартири.
Від падіння чоловік отримав травми несумісні з життям. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.
Оперативники встановили, що до скоєного злочину причетний 43-річний уродженець Херсонщини, який вже був судимий за незаконне заволодіння транспортним засобом.
Упродовж двох годин поліцейські розшукали зловмисника – він переховувався у родичів. До обрання запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
magnolia-tv.com за матеріалами ВК ГУНП у Київській областіTweet