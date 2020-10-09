У Білій Церкві затримали вбивцю, який викинув людину з балкону

У місті Біла Церква працівники поліції прибули на виклик про нещасний випадок. Місцева жителька повідомила на спецлінію «102», що з вікна четвертого поверху випала людина. Однак, як потім встановили поліцейські, чоловіка було вбито.

На місці події працювали група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, керівництво місцевого відділу поліції та медики, які констатували смерть 42-річного чоловіка.

Правоохоронці провели детальний огляд місця події, опитали свідків й очевидців та відпрацювали декілька версій події.

Встановлено, що того вечора чоловіки в кампанії вживали спиртні напої, після чого між двома з них виник конфлікт.

Коли один з чоловіків вийшов на балкон, другий раптово підбіг до опонента ззаду, схопив за ноги та викинув з вікна. Після скоєного зловмисник просто втік з квартири.

Від падіння чоловік отримав травми несумісні з життям. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

Оперативники встановили, що до скоєного злочину причетний 43-річний уродженець Херсонщини, який вже був судимий за незаконне заволодіння транспортним засобом.

Упродовж двох годин поліцейські розшукали зловмисника – він переховувався у родичів. До обрання запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

magnolia-tv.com за матеріалами ВК ГУНП у Київській області