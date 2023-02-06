У Києві судять трьох молодиків, які до смерті побили чоловіка на очах його сім’ї

За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою в Голосіївському районному суді м. Києва відбулося підготовче засідання у справі щодо заподіяння групою осіб смертельних тілесних ушкоджень громадянину.

Трагічна подія сталася 23 липня 2022 року біля озера Дідорівка у Голосіївському районі столиці.

Згідно з матеріалами слідства, між компанією молодиків та 47-річним чоловіком, який разом із дружиною та дитиною відпочивав біля озера, виник конфлікт.

Компанія вживала алкогольні напої, голосно висловлюючись нецензурною лайкою, через що потерпілий зробив молодикам зауваження.

Між чоловіками зав’язалася бійка, під час якої учасники компанії, використовуючи свою значну кількісну перевагу, нанесли потерпілому численні удари по голові та тулубу. Від отриманих травм постраждалий помер на місці.

Правоохоронці затримали нападників. Ними виявилися троє місцевих мешканців, 2000-2002 р.н. Органом досудового розслідування їх дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 та ч. 2 ст. 296 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого та грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене групою осіб).

За результатами підготовчого засідання суд призначив до розгляду обвинувальний акт та задовольнив клопотання прокурора про продовження всім обвинуваченим раніше обраних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

За вчинене зловмисникам загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура