У Брусилівській громаді Житомирщини затримали підозрюваного у вбивстві

Вночі 17 липня до поліції надійшло повідомлення від медиків про надання допомоги пораненому чоловікові. Через кілька годин після госпіталізації він помер. Згодом поліцейські з’ясували, що у будинку жителя с. Хомутця раптовий конфлікт між ним та його квартирантом завершився вогнепальним пораненням господаря. Підозрюваного затримали.

Досудове розслідування проводиться під процесуальним керівництвом Коростишівської окружної прокуратури.

На місці події, у с. Хомутці Брусилівської громади, працювали слідчо-оперативні групи відділу поліції №2 (м. Коростишів) Житомирського райуправління та Головного управління Нацполіції в області.

Попередньо встановлено, що у будинку 57-річного чоловіка зібралась компанія знайомців, які вживали спиртне. При цьому у кількох з присутніх при собі була зброя. На якомусь етапі спілкування між господарем та його 58-річним квартирантом виник раптовий конфлікт. У розпалі емоцій останній схопив до рук зброю та здійснив кілька пострілів. Пораненому відразу викликали екстрену медичну допомогу, однак лікарям не вдалося врятувати його життя.

Поліцейські затримали причетного до події у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою собою) Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зброю з місця події вилучено. Триває перевірка щодо обставин та підстав її знаходження у будинку загиблого.

Нагадуємо, що за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 ККУ) визначено покарання у вигляді ув’язнення терміном до 7 років.

За умисне вбивство людини (ст. 115 ККУ) настає відповідальність – до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Житомирської області