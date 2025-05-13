У Британії шістьох громадян Болгарії ув’язнили за шпигунство на користь рашистів

Суд у Лондоні засудив шістьох громадян Болгарії за шпигунство на користь Росії до реальних строків ув’язнення.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Суддя Ніколас Хілліард засудив лідера угруповання Орлина Русева до 10 років 8 місяців ув’язнення, заявивши, що його діяльність становила серйозний ризик для національної безпеки Британії. Русев до суду визнав себе винним за одним пунктом звинувачення – у змові з метою шпигунства на користь Росії.

Заступник Русева Бизер Джамбазов проведе за гратами 10 років 2 місяці, його колишня партнерка Катрін Іванова – 9 років 8 місяців. Ваня Габерова засуджена до 8 років позбавлення волі за вирахуванням проведених під вартою 1 року 3 місяців. Її колишній партнер Тихомир Іванчев засуджений до 8 років ув’язнення, Іван Стоянов – до 6 років 4 місяців.

Прокурори заявили, що група не працювала безпосередньо на російську розвідку і була мотивована переважно грошима.

Її учасники стежили за журналістами, дисидентами та українськими військовими, які проходили підготовку на американській базі в Німеччині.

Зазначається, що діяльністю шпигунського угруповання керував з-за кордону Ян Марсалек. Колишнього операційного директора збанкрутілої платіжної компанії Wirecard Німеччина оголосила в розшук у зв’язку зі звинуваченням у шахрайстві. Місцезнаходження Марсалека невідоме, проте не виключено, що він може перебувати в Росії.

Частково справа базується на тисячах повідомлень, якими обмінювалися Марсалек і Русев, у яких ішлося про російські операції у Британії, в тому числі про отруєння російського подвійного агента Сергія Скрипаля у 2018 році.

Як повідомляв Укрінформ, у 2023 році у Британії п’ятьом громадянам Болгарії пред’явили звинувачення у змові з метою шпигунства. Їм було пред’явлено звинувачення в “змові з метою збору інформації, призначеної для прямого або опосередкованого використання ворогом з метою, що завдає шкоди безпеці та інтересам держави, в період з 30 серпня 2020 року по 8 лютого 2023 року”.