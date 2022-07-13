Викрито двох осіб, які «брали» $10 тис. за незаконний перетин кордону

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом громадянам за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, мешканці Чернівецької області організували незаконний перетин кордону для громадян призовного віку, яким заборонено виїзд за межі країни на період дії правового режиму воєнного стану. Свої послуги вони оцінювали у розмірі від 10 тис доларів США з людини, повідомляють новини Укрнет.

Чоловіки намагалися переправити через державний кордон України з Молдовою громадянина призовного віку. Зустрівшись з ним на території АЗС у м. Чернівці, вони отримали кошти. Після цього їх затримали правоохоронці у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Солом’янського УП ГУ Нацполіції у місті Києві за оперативного супроводу співробітників СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.