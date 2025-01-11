Затримано покидька, який намагався пошкодити на Майдані Незалежності прапорці у пам’ять про загиблих

Порушником виявився 23-річний місцевий житель.

Нагадаємо, декілька днів тому в соціальних мереж зʼявився відеоролик, на якому молодик обливає прапорці, що встановлюють загиблим військовим, рідиною з пляшки для розпалювача та намагається їх підпалити.

Правоохоронці провели комплекс оперативних заходів у результаті яких затримали молодика – ним виявився 23-річний киянин.

Наразі з ним працюють слідчі.

Відділ комунікації поліції Києва