Затримано покидька, який намагався пошкодити на Майдані Незалежності прапорці у пам’ять про загиблих
Порушником виявився 23-річний місцевий житель.
Нагадаємо, декілька днів тому в соціальних мереж зʼявився відеоролик, на якому молодик обливає прапорці, що встановлюють загиблим військовим, рідиною з пляшки для розпалювача та намагається їх підпалити.
Правоохоронці провели комплекс оперативних заходів у результаті яких затримали молодика – ним виявився 23-річний киянин.
Наразі з ним працюють слідчі.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet