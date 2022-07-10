Зловмисник підпалив літнє кафе через неприязні відносини з власником

Чоловік через конфлікт з потерпілим, вирішив помститися та підпалив його літній торговий майданчик. Слідчі затримали фігуранта в процесуальному порядку. Відтепер йому загрожує до 10 років тюремного ув’язнення.

До поліції Івано-Франківська на спецлінію 102 надійшов виклик про пожежу, що по вулиці Коновальця. На місце негайно виїхали рятувальники та слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Також прибули й експерти-криміналісти.

Рятувальники локалізували пожежу. Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав, а вогнем частково пошкоджено літнє кафе.

По прибуттю правоохоронці провели першочергові слідчі дії і через декілька годин розшукали причетного до кримінального правопорушення. Йдеться про 36-річного франківця. Як з’ясували поліцейські, чоловік за допомогою легкозаймистої речовини облив кафе та підпалив його.

Поліцейські вилучили належні докази, та приєднали їх до матеріалів справи.

За даним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. За погодженням з Івано-Франківською окружною прокуратурою фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає позбавлення волі на трок від трьох до десяти років.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини