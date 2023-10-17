У Брюсселі поліція ліквідувала підозрюваного у вчорашньому вбивстві двох людей

Підозрюваний у стрільбі, внаслідок якої загинули двоє людей перед футбольним матчем у Брюсселі, було застрелено.

Про це повідомила у вівторок газета Le Soir, пише УНН.

Підозрюваного застрелили в комуні Схарбек. Там пройшла масштабна поліцейська операція на площі Ежена Вербоєховена. Уся територія була оточена та евакуйована. Там і знешкодили чоловіка, повідомило джерело в поліції. Інформацію підтвердила виконувач обов’язків мера Схарбека Сесіль Жодонь, яка додала, що на цьому етапі «немає підтвердження особи людини».

Зі свого боку, федеральна прокуратура підтвердила, що підозрюваного було застрелено, але поки що не можуть сказати, чи це був Абдесалем Л., передбачуваний виконавець нападу на шведів у понеділок увечері.

Міністр внутрішніх справ Бельгії Аннеліс Верлінден також підтвердила, що підозрюваного було «застрелено». Не підтвердивши його особу, міністр додала, проте, що у знешкодженої людини виявили автоматичну зброю, використану під час нападу.