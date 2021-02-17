У Черкасах неадекватний екіпаж авто побив патрульних поліцейських

Слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного заподіяння працівникам Управління патрульної поліції в Черкаській області ДПП легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків.

Наразі встановлено, що в ніч на 16 лютого патрульні отримали повідомлення від небайдужих громадян про те, що за кермом автомобіля КІА перебуває водій, ймовірно, в стані сп’яніння. Транспортний засіб зупинили на вулиці Чигиринській у Черкасах.

У салоні авто перебували двоє чоловіків, 1980 та 1990 років народження, місцеві жителі. Вони поводились неадекватно, виражалися нецензурною лайкою в бік інспекторів та почали шарпати за формений одяг. До правопорушників, відповідно ст. 44 та 45 Закону України про Національну поліцію, поліцейські застосували фізичну силу та спецзасіб — кайданки й доставили їх до Черкаського наркологічного диспансеру для проведення медичного огляду на стан сп’яніння.

Перебуваючи в приміщенні медичного закладу, з метою перешкоджання патрульним поліцейським виконання обов’язків з безпеки дорожнього руху та охорони громадського порядку, чоловіки заподіяли тілесних ушкоджень. В результаті працівники поліції були госпіталізовані до 3-ї міської лікарні.

Одразу після вчинення злочину осіб затримали відповідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Черкаської прокуратури, їм вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України. Вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу.

Довідково: Згідно з ч. 2 ст. 345 КК України умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Сектор комунікації поліції Черкаської області