Російсько-вінницька шанувальниця Путіна замість іспитового строку відправиться за ґрати

Вінницький апеляційний суд скасував умовне покарання за виправдування збройної агресії і призначив обвинуваченій 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 9 липня.

Жінка є уродженкою смт Донське Приморського краю Калінінградської області Російської федерації, але давно проживає у Вінниці.

У квітні 2022 року вона активно користувалася російською соцмережею «Одноклассники», долаючи блокування із допомогою VPN.

Обвинувачена поділилася на сторінці посиланням на проросійську групу «Антихунта (от Юго-Востока до Малороссии)». Також вподобувала і таким чином поширювала публікації із спільонт «Мы за Путина», «*В Путин сильнейший полтики мира* ФСБ России*», «Россия-родиня моя» та ін. Жінці подобалися матеріали про «красивий подвійний приліт «Калібрів» у Львові, «героїзм» російських солдатів та інша російська пропаганда.

У судовому засіданні вона не визнала себе винуватою і казала, що ті публікації не репостила і не поширювала. Запевняла, що ніякої інформації антиукраїнської спрямованості розміщувала. Наполягала, що відмітка «лайк» під постом у соцмережі не є синонімом «розповсюдження». Говорила, що в законодавстві України немає чіткого визначення того, чи є злочином відмітка «лайк» у мережі Інтернет і як дана відмітка або «репости» й «коментарі» можуть кваліфікуватися за злочинний намір.

Син цієї жінки скористався правом не свідчити в суді.

Суд першої інстанції засудив її до 5 років позбавлення волі, звільнивши з іспитовим строком 3 роки. Прокурор оскаржував вирок в частині покарання, яке вважав надто мʼяким.

Апеляційний суд погодився із прокурором і призначив реальне увʼязнення. У рішенні зазначається, що місцевий суд не врахував тяжкості кримінальних правопорушень і особи обвинуваченої, яка не визнала провину, критично не оцінила своїх дій, не усвідомила суспільної небезпеки скоєного і не бажала виправитися.