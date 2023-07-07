Столичній громаді повернули квартиру померлої киянки, яку незаконно продали шахраї

Дніпровська окружна прокуратура міста Києва успішно відстояла в суді правову позицію щодо повернення територіальній громаді двокімнатної квартири вартістю понад 2 млн грн, яка за законом належить до відумерлої спадщини.

Власницею квартири по проспекту Соборності в Дніпровському районні столиці була самотня киянка, яка померла у лютому 2019 року. Під час оформлення актового запису про її смерть була допущена помилка у прізвищі та дні народження. Скориставшись цим, шахраї виготовили підроблений паспорт з правильними анкетними даними померлої жінки та у травні 2021 року від її імені продали це житло третій особі. Під час укладання угоди роль «власниці» квартири виконувала підставна особа.

Завдяки вчасним та професійним діям Дніпровської окружної прокуратури міста Києва вдалося виявити цей факт, накласти арешт на квартиру та не допустити подальший перепродаж квартири добросовісним покупцям.

Також прокурори звернулися до суду із відповідним позовом в інтересах Київської міської ради.

Рішенням Дніпровського районного суду міста Києва позовні вимоги окружної прокуратури повністю задоволено, визнано недійсним договір купівлі-продажу квартири, а саме житло передано територіальній громаді.

Рішення суду набрало законної сили та перебуває на виконанні.

Крім того, за фактом незаконного заволодіння цим майном розслідується кримінальне провадження для встановлення та притягнення до відповідальності причетних осіб.

Київська міська прокуратура