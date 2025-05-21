У Черкасах повідомлено про підозру чоловіку, який побив двох дівчат у ресторані

За фактом хуліганства слідчими Черкаського райуправління поліції відкрито кримінальне провадження. Правопорушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Інцидент стався 28 лютого в одному із ресторанів міста Черкаси. Нагадаємо, чоловік чіплявся та вдарив у голову двох дівчат, 25 та 19 років. Відвідувачі закладу намагалися припинити його хуліганські дії проте, чоловік продовжив вчиняти конфлікт та правопорушення. Очевидці викликали поліцію проте, ще до приїзду правоохоронців черкасець покинув заклад.

Потерпілі, яких оглядали медики, отримали легкі тілесні ушкодження та від госпіталізації відмовились.

Поліцейські опитали учасників і свідків інциденту. За фактом хуліганства, а саме — грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, пов’язане з опором громадянам, які припиняли хуліганські дії (ч. 3 ст. 296 КК України), поліція Черкаського райуправління відкрила кримінальне провадження та провела комплекс оперативних заходів і слідчих дій.

Працівники кримінального аналізу опрацьовували відео з камер спостереження. Оперативники кримінальної поліції встановили особу правопорушника і його місцезнаходження. Поліцейські провели санкціоновані обшуки та зібрали необхідні докази.

Наразі, за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури, слідчі повідомили 52-річному фігуранту про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області