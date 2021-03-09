У Черкасах СБУ викрила посадовця-хабарника

У Черкасах Служба Безпеки України викрила посадовця Держпродспоживслужби, який систематично брав хабарі. Про це повідомила речниця УСБУ області Катерина Дрога.

За попередньою версією слідства, держслужбовець вимагав гроші від приватних підприємців. За різні суми чиновник гарантував комерсантам прискорене оформлення фітосанітарних сертифікатів.

Правоохоронці затримали посадовця згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у власному кабінеті після одержання частини неправомірної вигоди.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, фігуранту повідомили про підозру. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до протиправної діяльності. Операцію проводили спільно з поліцією під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.

Суспільне готове озвучити позицію посадовця чи сторони захисту, якщо вони виявлять таке бажання та звернуться у редакцію в будь-який зручний спосіб. // Суспільне