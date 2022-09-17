За вбивство колишнього чоловіка мешканку Сваляви засудили до 8 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури закарпатку засуджено до 8 років ув’язнення за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).

У суді прокурор довів, що обвинувачена в ході конфлікту з колишнім чоловіком нанесла йому удар кухонним ножем у грудну клітку. Унаслідок отриманого проникаючого поранення потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги дорогою до лікарні. Попри те, що подружжя давно розлучилося, вони спільно проживали в будинку у Сваляві, де у вересні 2019 року і трапилася подія.

Під час судового розгляду жінка вину не визнала, однак розповідала різні версії події. Медикам, які прибули на виклик у день інциденту, повідомила, що чоловік прийшов додому вже з отриманим напередодні пораненням. Надалі ж притримувалася показів, що захищалася, коли він намагався вдарити її під час приготування вечері на кухні. Таку версію спростував експерт, спираючись на характер поранення потерпілого. З огляду на це суд дійшов висновку, що обвинувачена такими свідченнями намагалася уникнути призначення їй законного покарання.

Наразі вступ вироку в законну силу очікується, триває час на апеляційне оскарження.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури