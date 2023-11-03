У незаконній забудові столичного парку «Нивки» підозрюють заступника голови КМДА

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Петру Оленичу повідомили про підозру через забудову столичного парку “Нивки”.

Про це пише УНН.

“… повідомили чинному заступнику голови Київської міської державної адміністрації про підозру у зловживанні службовим становищем, що призвело до незаконної передачі частини об’єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (парк «Нивки») під забудову”, – йдеться у повідомленні Національного актикорупційного бюро України.

Дії особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але УНН із власних джерел стало відомо, що йдеться про Петра Оленича.

За даними слідства, у листопаді 2019 року підозрюваний, на той час директор Департаменту земельних ресурсів КМДА, отримав на розгляд проєкт землеустрою, який де-факто передбачав забудову частини парку. Зокрема йшлося про виключення земельної ділянки (східна частина парку) та передачу її приватній компанії в оренду для будівництва житлово-офісного комплексу. При цьому важливо зазначити, що у липні 2019 року, Департамент відправив цей проєкт на доопрацювання землеустрою через належність ділянки до природно-заповідного фонду. Втім, посадовець проігнорував цей факт та подав проєкт рішення разом з пояснювальною запискою на розгляд депутатів Київської міської ради. Аби забезпечити гарантоване голосування за проєкт рішення, посадовець зазначив у пояснювальній записці, що ділянка не належить до природно-заповідного фонду. Це не відповідало дійсності й спростовувалось інформацією з бази міського земельного кадастру, яка перебувала у веденні Департаменту.

Як наслідок компанія отримала під забудову частину парку площею 0,6 га, а територіальна громада Києва втратила право користуватись нею як об’єктом природно-заповідного фонду, додали у НАБУ.

Підтвердженням позиції органу досудового розслідування є також Постанова Північного апеляційного господарського суду, якою рішення міськради скасовано як незаконне, а договір оренди визнано недійсним.

Будівництво на території парку припинено.

Крім того, НАБУ надало на адресу Киівської міської ради лист з вимогою розглянути питання щодо скасування рішення про затвердження детального плану території. Ним, всупереч генеральному плану міста Києва, частину парку «Нивки» незаконно віднесено до території під забудову.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.