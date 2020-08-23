В Кропивницкой колонии от ожогов умер заключенный – ему отказали в выезде «скорой»

В Кропивницкой исправительной колонии № 6 заключенный умер от ожогов, полученных на производстве.

Об этом сообщается на сайте Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Осужденный 12 августа обратился в медицинскую часть. Он был занят в производстве топливных брикетов. Мужчина пожаловался на ожоги левого и правого предплечья рук и левой и правой голеней ног. По словам осужденного, травму он получил по собственной неосторожности.

На место вызвали «скорую помощь», но по решению диспетчера и дежурного старшего врача смены «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Кировоградской области» пострадавшему отказали в выезде кареты скорой медицинской помощи и оказании неотложной помощи.

Осужденного доставили в Кировоградскую областную больницу на личном транспорте сотрудников исправительной колонии. 14 августа мужчине провели «необходимое оперативное лечение», больной в дальнейшем находился в палате интенсивной терапии ожогового отделения в тяжелом состоянии. Мужчина умер 21 августа.

Ситуация находится на контроле Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. // Преступности.НЕТ