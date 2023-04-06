На Чернігівщині поліція затримала торгівця зброєю та боєприпасами

Співробітники кримінальної поліції Ніжинського райвідділу затримали зловмисника, який продав близько 500 набоїв до автоматичної зброї місцевому мешканцю.

До оперативників поліції надійшла інформація про те, що мешканець Ніжинського району намагається продати зброю та боєприпаси. Останній реалізував місцевому мешканцю близько 500 набоїв до автоматичної зброї.

Відомості про подію поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В ході проведення санкціонованого обшуку в оселі продавця поліцейські виявили тротилову шашку з пристроєм детонації до неї. Також було вилучено автомат АК-74.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчий поліції під процесуальним керівництвом Ніжинської окружної прокуратури відкрив провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області