Повідомлено про підозру уманчанці, яка незаконно привласнила земельну ділянку вартістю понад ₴1 млн.

За процесуального керівництва Уманської окружної прокуратури повідомлено про підозру 52-річній уманчанці за фактом використання завідомо підроблених документів, шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, та нікчемного правочину з незаконно одержаним майном (ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України).

За версією слідства жінка з метою отримати в приватну власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, розташовану в районному центрі, площею 0,1857 га вартістю 1 млн 188 тис. грн використала підроблені документи, надавши їх нотаріусу для реєстрації права власності.

Заволодівши таким чином землею, що належала уманській громаді, вона передала її як внесок до статутного капіталу одного з приватних підприємств.

На цей час вирішується питання щодо накладення арешту на вказану земельну ділянку та обрання підозрюваній запобіжного заходу.

У разі доведення вини правопорушниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури