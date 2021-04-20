У Черкасах спіймали «на гарячому» лікаря, який вимагав гроші у призовників

У Черкасах правоохоронці викрили на хабарі лікаря військово-лікарської комісії. Його затримали поблизу місця роботи.

Про це повідомила речниця СБУ у Черкаській області Катерина Дрога.

Встановлено, що лікар вимагав гроші в призовників за надання медичного висновку ВЛК про непридатність до проходження строкової військової служби.

Наразі вирішується питання щодо оголошення медику про підозру в скоєнні злочину. Тривають слідчо-оперативні дії. // zmi.ck.ua