У Черкасах судитимуть чотирьох вимагачів, які збирали щоденну «данину» на центральному ринку
Щомісячні заробітки зловмисників сягали 150 тисяч гривень.
У жовтні 2020 року оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Нацполіції, слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури Черкаської області викрили діяльність злочинної групи.
Вони систематично вимагали гроші у підприємців Черкас та місцевих мешканців. Одними із жертв зловмисників були підприємці Центрального ринку міста.
Учасники злочинної групи – представники місцевого криміналітету. Під час своєї «діяльності» використовували погрози та насильство.
Встановлено, що злочинним шляхом фігуранти «заробляли» по 150 тисяч гривень щомісяця.
Поліцейські завершили досудове розслідування, а обвинувальний акт стосовно чотирьох фігурантів справи скеровули до суду за ч. 4 ст. 189 (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження) Кримінального кодексу України.
Обвинуваченим може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України