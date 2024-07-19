У Черкасах затримали молодика, підозрюваного у вбивстві своєї 70-річної бабусі

21-річний онук розправився зі своєю бабусею через бажання заволодіти її мобільним телефоном. Він завдав до 15 ударів ножем. Жінка отримала несумісні з життям травми та померла на місці. Наразі зловмисник під вартою.

14 липня до Черкаського райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що у будинку на вулиці Сумгаїтській виявили труп 70-річної жінки з ознаками насильницької смерті.

За вказаною адресою виїхало керівництво територіального підрозділу поліції, оперативники, слідчо-оперативна група, судово-медичний експерт та кінологи.

”Під час слідства нами встановлено, що у квартирі пенсіонерка проживала разом зі своїм онуком, якого вдома на момент нашого приїзду не було”, — розповідає начальник відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров’я особи слідчого відділу Черкаського райуправління поліції Іван Марченко.

Оперативники кримінального розшуку спільно з аналітиками кримінального аналізу, знайшли 21-річного фігуранта, який причетний до ще кількох правопорушень.

”Правоохоронці з’ясували, що під час сімейного конфлікту онук з ножем накинувся на бабусю через бажання заволодіти її майном, а саме мобільним телефоном, заради наживи. Беззахисній літній жінці зловмисник завдав до 15 ударів ножем, від яких потерпіла померла на місці”, — додав Іван Марченко.

Слідчі Черкаського районного управління поліції за погодженням з Черкаською окружною прокуратурою повідомили фігуранту про підозру за п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України — умисне вбивство з корисливих мотивів.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області