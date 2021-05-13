У Черкаській області поліцейського затримали на одержанні хабаря

Співробітника сектору поліцейської діяльності міста Городище, що на Черкащині, викрили на систематичному вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. «Відкати» поліцейському щомісячно надавав місцевий мешканець за можливість безперешкодно керувати автомобілем без відповідних документів та незаконно рибалити.

Працівники Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ викрили співробітника поліції Черкащини на хабарництві. Старший інспектор вимагав та отримував щомісячну «данину» за непритягнення до відповідальності одного з жителів міста Городище, який керував транспортним засобом без необхідних документів та займався виловом риби у місцевих водоймах у нерестовий період.

Оперативники задокументували одержання поліцейським протягом двох місяців 24 000 гривень «відкупних».

Відразу після отримання від 44-річного чоловіка ще одного хабаря співробітника поліції затримали працівники внутрішньої безпеки НПУ, ДБР та УСБУ.

Наразі слідчі ДБР, під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури, готують вручення підозри фігурантові за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України