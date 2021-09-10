У Чернігові ексміліціонер організував групу наркодилерів

Колишній співробітник чернігівської міліції після звільнення зі служби зайнявся кримінальним бізнесом – виробництвом та збутом амфетаміну. До злочинної співпраці він залучив знайомих, з якими розповсюджував наркотики на території Київської та Чернігівської областей.

Оперативники Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили дані про збут наркотиків групою осіб, організатором якої є колишній правоохоронець. Співробітник міліції був звільнений зі служби в органах внутрішніх справ наприкінці 2015 року.

Задля незаконного збагачення чоловік зібрав спільників та налагодив виготовлення і подальшу реалізацію амфетаміну на території Чернігівщини та Київщини. 28-річний лідер групи особисто готував психотропну речовину у приватному будинку, розподіляв її між своїми збувачами, ще частину – продавав клієнтам сам.

Крім того, встановлено, що учасники злочинної групи збиралися у гаражному приміщенні та у ювелірній майстерні, які належать родині одного з фігурантів. У зазначених приміщеннях зловмисники фасували наркотики, збували наркозалежним та самі вживали.

Працівники внутрішньої безпеки НПУ та слідчого управління ГУНП у Чернігівській області, в рамках розпочатого кримінального провадження, провели оперативні закупки.

На санкціонованих обшуках за місцем мешкання дилерів, адресами розташування нарколабораторій та місць збуту правоохоронці вилучили значну кількість прекурсорів, щойно виготовлену партію амфетаміну — 200 грамів, марихуану, пігулки та капсули, обладнання та інвентар, ваги та пакувальні пакетики, а також оргтехніку, мобільні телефони, «чорнові» записи, 58 000 гривень, 2 000 доларів США та майже 1 000 євро.

Уже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України організаторові та 28-річному реалізаторові. До суду подано клопотання про обрання їм запобіжних заходів. З метою притягнення до відповідальності інших учасників викритого угруповання тривають подальші слідчі дії.

Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України