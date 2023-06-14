У Чернігові підтверджено законність вироку стосовно чоловіка, який вчинив умисне вбивство за обтяжуючих обставин
Ухвалою Чернігівського апеляційного суду від 12 червня 2023 року залишено без змін вирок Козелецького районного суду, яким 58-річного мешканця Чернігівського району засуджено за умисне вбивство з корисливих мотивів та розбою, поєднаному з завданням тяжких тілесних ушкоджень (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України). Його засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
Встановлено, що у грудні 2021 року чоловік прийшов до знайомої для отримання грошей в борг. Жінка відмовила у наданні коштів, внаслідок чого між ними виник словесний конфлікт, під час якого засуджений наніс потерпілій численні удари сокирою в область голови, яку заздалегідь взяв з собою та заволодів належним їй майном. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла на місці події.
В апеляційному суді, сторона захисту намагалася переконати суд, що засуджений щиро кається у скоєному та просила призначити покарання у виді 15 років позбавлення волі.
Проте суд визнав доводи сторони захисту безпідставними та відмовив у задоволенні апеляційних скарг, погодившись з позицією прокурора, який наполягав на справедливості покарання та звернув увагу суду на те, що засуджений раніше неодноразово судимий, відбував покарання в місцях позбавлення волі, з моменту закінчення умовно-дострокового звільнення на момент вбивства пройшло лише 4 дні, негативно характеризується, ніде не працює, зловживає спиртними напоями.
Вирок набрав законної сили. До направлення в установу виконання покарань засуджений перебуватиме під вартою.
Пресслужба Чернігівської обласної прокуратуриTweet