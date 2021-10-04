У Чернігові суд заарештував першого підозрюваного у вбивстві поліцейського

Сьогодні, 4 жовтня, Деснянський районний суд м. Чернігів обрав 17-річному підозрюваному у вбивстві поліцейського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Нагадаємо, 2 жовтня близько 1-ї ночі на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків спортивної статури в ході раптового конфлікту завдала тілесних ушкоджень двом співробітникам поліції. На момент інциденту обидва поліцейських перебували у відпустці та були у цивільному одязі.

Попередньо відомо, що одному з поліцейських завдали понад 20 ударів у голову, внаслідок чого він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили та у непритомному стані пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

3 жовтня слідчі повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства чотирьом чернігівцям, які безпосередньо завдавали тілесні ушкодження поліцейським. Серед них — 17-річний студент, якому суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою на два місяці.

Також сьогодні суд обирає запобіжний захід ще трьом підозрюваним у смертельному побитті поліцейського та одному підозрюваному у грабежі, який забрав сумку одного з потерпілих.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області