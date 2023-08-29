Поліцейські затримали рівнянина за завдане ножове поранення сусідові по будинку

35-річний чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Повідомлення про пораненого рівнянина на вулиці Єдності в обласному центрі надійшло на спецлінію 102 напередодні близько опівночі.

За отриманим орієнтуванням патрульні поліцейські виявили чоловіка, який може бути причетним до скоєного злочину в дворі багатоповерхівки за місцем проживання.

Слідчо-оперативна група Рівненського РУП на місці події встановила, що між двома сусідами по будинку на ґрунті особистих неприязних відносин виник конфлікт, під час якого 35-річний чоловік завдав удар ножем 48-річному.

Закривавлений рівнянин зумів піднятися у свою квартиру. Рідні викликали «швидку» та поліцію.

Потерпілого із проникаючим ножовим пораненням грудної клітки госпіталізували.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 КПК України. За попередньою кваліфікацією частини 1 статті 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження) слідчі розпочали досудове розслідування, у рамках якого встановлюються усі обставини злочину.

Відділ комунікації поліції Рівненської області