У Чернівцях поліцейські ліквідували діяльність лабораторії з виробництва амфетаміну

Сьогодні, 20 листопада, поліцейські затримали організатора та учасників наркоугруповання.

До складу групи входило сім осіб, усі – мешканці регіону. Організував наркобізнес 34-річний чернівчанин. Допомагала вести «справу» його співмешканка. Власний гараж лідер угруповання переобладнав під мінілабораторію. Під його керівництвом виконавці займались виробництвом та розповсюдженням психотропної речовини «амфетамін» на території області.

У ході слідчо-оперативних заходів поліцейські задокументували факти виготовлення та збуту психотропної речовини.

Сьогодні, 20 листопада, правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу КОРД провели 20 санкціонованих обшуків за місцями проживання та виробництва амфетаміну. Поліцейські вилучили обладнання для виготовлення психотропу, готову до збуту продукцію, 15 кг речовини для виготовлення амфетаміну, дві тисячі доларів США та 20 тисяч гривень.

Організатора групи та її членів затримано в порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Національна поліція України